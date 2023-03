Paganin: "Inter? Si è rimarcato l'enorme gap creatosi col Napoli"

L'ex calciatore Antonio Paganin a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Inter e non solo

Che Inter ha visto?

"Hanno fatto la partita che ci aspettavamo, ha gestito un piccolo margine molto bene. Era importante il passaggio del turno, si portava dietro le scorie dello Spezia. Lo sfogo di Inzaghi? Lo capisco in parte, ma sei all'Inter e quest'anno come l'anno scorso era la squadra meglio strutturata di tutte. Se ti sfugge il campionato è logico che poi vieni giudicato per quello. Si rimarca l'enorme gap creatosi col Napoli. Potevi sì rimanere dietro ma non con questo distacco, potevi gestire meglio alcune sfide. Magari con 8 punti in più saresti più tranquillo per il secondo posto e potevi dire che avevi fatto il tuo. E' questo che fa la differenza ora. Ok che hai vinto Coppa Italia e Supercoppa, ma era l'obiettivo minimo".