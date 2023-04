Paganin non si capacita: “Inter signora squadra, impensabile non sia a 5-6 punti dal Napoli”

Antonio Paganin, ex calciatore, è intervenuto durante il programma Maracanà a TMW Radio per commentare vari temi

Antonio Paganin, ex calciatore, è intervenuto durante il programma Maracanà a TMW Radio per commentare vari temi: "I due passaggi del turno, in Coppa Italia e in Champions, certificano che l'Inter è una signora squadra e che in campionato è in troppo distante. Impensabile non essere a cinque o sei punti dal Napoli. Questi traguardi raggiunti dimostrano che hai un organico forte e quindi un divario così ampio impone una riflessione. Vedo un patrimonio un po' perso, soprattutto nei giocatori, perché un conto è arrivare secondo, un conto è arrivare quinto o sesto.

La mia analisi è che il Napoli può vincere il titolo con sei giornate di anticipo, ma mancano le inseguitrici e la riflessione deve andare su quello. 11 sconfitte sono tante, mi dispiace. Se avesse avuto la sfortuna di incontrare il Real o il PSG al primo turno sarebbe andato fuori subito, invece è stato anche fortunato a trovarsi da quella parte del tabellone. Se alleni l'Inter o la Juventus sei destinato ad essere messo sulla graticola".