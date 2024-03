Paganin: "Serve spirito di squadra! Nessuno pensi di risolverla da solo..."

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal, è intervenuto Massimo Paganin, ex difensore dell'Inter

Il vantaggio c'è l'ha il Barcellona perché gioca in casa, ma quest'anno hanno subito tanti gol nelle partite casalinghe. Poi il Napoli sta abbastanza bene, sta recuperando dal punto di vista mentale e se la potrà giocare a viso aperto, soprattutto sulle corsie laterali dove il Barcellona lascerà tanti spazi.

Sarà fondamentale anche l’apporto dei due terzini. Il Barcellona fa fatica a rientrare, per me sarà quella la chiave del match, il Napoli dovrà sfruttare quest’arma. Il Barcellona rimane molto forte ma non è quello di qualche anno fa, secondo me sarà una partita equilibrata.

Lewandowski? Sicuramente non sarà facile tenerlo, è un giocatore di grande livello. Ma sono sicuro che il Napoli l’ha preparata bene. Bisognerà andare in campo a cuor leggero con la convinzione di poterli mettere in difficoltà.

Kvaratskhelia? Tutti gli effettivi dovranno essere al 110%, sia Kvaratskhelia che gli altri dovranno sentire il peso della responsabilità sulle spalle, ma non pensando di risolvere la partita da soli. Ovviamente i singoli possono risolvere la partita, ma lo spirito giusto deve essere di squadra".