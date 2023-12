Pagliuca avvisa l'Inter: "Scudetto? Il Napoli non lo vedo ancora morto"

Così Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter con 165 presenze in nerazzurro, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1

"I presupposti per la seconda stella ci sono, ma la Juve non avendo le coppe è molto pericolosa. Il Milan, dopo l'eliminazione dalla Champions, avrà voglia di rivalsa. Il Napoli non lo vedo ancora morto. Non è ancora la fuga decisiva. L'Inter è la squadra più forte, la più completa, ma non è ancora detta con soli quattro punti di vantaggio, ci andrei ancora molto cauto". Così Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter con 165 presenze in nerazzurro, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul primo tentativo di fuga dell'Inter, dopo la vittoria di ieri sera contro la Lazio.

Lautaro Martinez show: "Giocatore fantastico e maturo, dopo aver vinto il Mondiale ha acquisito autostima. È molto migliorato e soprattutto molto più continuo: gli anni scorsi faceva molti gol contro squadre deboli, mentre faticava contro le big. Invece quest'anno ha una continuità incredibile".