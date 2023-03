Pagliuca lancia il Napoli: “E’ un carro armato, può vincere la Champions”

Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter, Sampdoria e Bologna, ha rilasciato un'intervista ai media presenti, tra cui TuttomercatoWeb.com

Come mai l'Inter è così discontinua? "La colpa è del Napoli che ha 18 punti di distacco su tutte. L'Inter ha la semifinale di Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa Italiana, ha vinto l'andata degli ottavi di Champions League... Inconsciamente le partite secche le gioca con molta più determinazione. Domenica il Bologna ha meritato... Ci sta quando 3 giorni prima fai una grande partita come contro il Porto un calo di flessione".

Gianluca Pagliuca , ex portiere di Inter, Sampdoria e Bologna, ha rilasciato un'intervista ai media presenti, tra cui TuttomercatoWeb.com , a margine della presentazione della sua autobiografia.

Lo scudetto che il Napoli sta per vincere può essere paragonato a quello vinto dalla sua Sampdoria?

"In quella situazione c'era più equilibrio, il Napoli di oggi è un carrarmato. Non si è mai vista una squadra che ha 18 punti di vantaggio sulle seconde, sta strameritando il campionato e ha anche buone possibilità di vincere la Champions".

Vorrebbe un portiere italiano nelle grandi squadre?

"Ma c'è... Donnarumma nel PSG, Meret nel Napoli... Adesso arriverà, Vicario penso che anno prossimo possa ambire ad andare in una società di grandissimo livello. Il Milan ha un grande portiere come Maignan, l'Inter ha Onana che ha grandi margini di miglioramento...".