Pagliuca polemico: "20 anni fa quello di Sommer non era mai rigore"

Gianluca Pagliuca, ex portiere tra le altre anche dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset nella quale ha criticato il giudizio arbitrale troppo fiscale in Fiorentina-Inter: "Venti anni fa quello non era mai rigore, assolutamente. E' capitato anche a me di uscire e prendere palla e poi l'attaccante e lo stesso attaccante non protestava... Adesso questo sono rigori moderni, come dice José Mourinho. Cose assurde, il rigore deve essere un fallo eclatante. Vale anche per i pestoni, ad esempio.

Gran parata o errore di Nico? Il rigore di Nico è come quello di Giroud contro il Bologna: io non capisco questi rigoristi che devono tirare piano per spiazzare il portiere... I rigoristi bravi tirano una botta nell'angolo e lì il portiere può fare ben poco. Adesso i portieri ti conoscono, stanno fermi e si muovono battezzando l'angolo giusto. Io se fossi un allenatore direi semplicemente ai miei giocatori di tirare una bella botta e così tutto diventa più difficile per chi deve parare, tanto se la metti nell'angolo quanto se la tiri forte centrale. A meno che resti fermo è impossibile prenderla.

Il mio era tutto istinto... Una volta c'era meno tecnologia, andavi più a memoria, guardavi negli occhi i rigoristi e poi ti muovevi a intuito e cercavi di indovinare l'angolo. Oggi hai più mezzi, c'è internet, vai a vedere come e dove i rigoristi sono soliti tirare: insomma, adesso i portieri sono un po' più avvantaggiati".