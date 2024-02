Palanca: "Osimhen forte, ma sarebbe un errore pensare che possa risolvere tutto"

"L'errore più grande che possa fare il Napoli è pensare che sun solo giocatore possa risolvere i problemi".

Massimo Palanca, ex attaccante tra le altre del Napoli, ha parlato durante il Tmw News proprio della situazione degli azzurri domani attesi dalla delicata sfida con il Genoa. "L'errore più grande che possa fare il Napoli è pensare che sun solo giocatore possa risolvere i problemi. Osimhen può essere d'aiuto, ma gli azzurri non devono puntare su un singolo e basta, serve giocare da squadra perché il Napoli può mettere in difficoltà chiunque. Sono convinto che il Napoli possa venir fuori da questa situazione perché ha giocatori di qualità e quantità. Mi convince poco la difesa. Con il Milan ad esempio sul gol subito l'errore principale è stato di Lobotka perché gli è partito Theo dietro le spalle e lui guardava solo la palla. Questo è lo sbaglio che fanno in tanti, guardare solo la palla".

Lindstrom intanto potrebbe trovare più spazio?

"Le qualità ci sono ma questi ragazzi hanno bisogno di tempo. L'esempio più lampante è stato De Ketelare. Non c'è la pazienza di far ambientare un giocatore, subito si tende a scaricarlo ma ora all'Atalanta sta facendo vedere il suo valore".

E il Genoa che avversario sarà per il Napoli?

"Ha fatto bene finora e in ogni caso ora tutte le gare saranno impegnative. Per il quarto posto ci sono tante concorrenti e non sarà semplice, sono stati persi tanti punti però deve certamente provarci fino in fondo. Nel Genoa mi piace Gudmundsson che insieme a Zirkzee è la sorpresa di questo campionato. Gudmundsson vede la porta, è altruista, calcia bene, ha tutto per diventare un gran giocatore".