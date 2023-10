Palermo sulla reazione di Politano: "Da agente, mai lamentarsi in pubblico"

“Io non avrei proprio ingaggiato Garcia- ha detto l’agente Paolo Palermo intervenendo in “Marte Sport Live” su Radio Marte.

“Io non avrei proprio ingaggiato Garcia- ha detto l’agente Paolo Palermo intervenendo in “Marte Sport Live” su Radio Marte- per un semplice motivo: il Napoli ha vinto un campionato con giocatori di qualità ma che non avevano vinto niente. Dopo una vittoria del genere con la squadra che ha mantenuto un’ossatura di massima, era necessario dare il timone ad un allenatore che avesse più esperienza di vittorie, in modo da trasferire ai calciatori l’ambizione di vincere ancora. Garcia è un mediatore, è un “6”, a Napoli serviva altro. Il Napoli non era a fine ciclo, questa squadra con Conte, o con lo stesso Spalletti se fosse rimasto, avrebbe vinto lo scudetto per altri 3-4 anni. Sono contento che De Laurentiis ora stia ammettendo l’errore, il presidente sa che deve correre ai ripari.

I calciatori che protestano per i cambi? Non va bene, è sintomo però di insofferenza, non è solo un cambio che non viene digerito, c’è qualcosa di più che non va, nella gestione. Nella gestione dei miei calciatori ho sempre fatto valere la posizione o mi sono lamentato solo in camera caritatis, mai parlandone pubblicamente, sui media o altro. Conte come imposterebbe il Napoli? L’allenatore è di grande spessore, si adatterebbe a quello che c’è a disposizione. In ogni caso la rosa del Napoli può consentire ad un allenatore di cambiare anche modulo, anche impostando la difesa a tre. Ma sarebbe meglio se lui si adattasse al 4-3-3, avendo il Napoli tanti esterni d’attacco forti. Penso che se Conte accettasse si adeguerebbe senza problemi e sarebbe il profilo adatto ”.