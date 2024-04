Palladino: “Sarebbe stato bello giocare a Napoli, ma non ci sono mai stati contatti”

"Nel mio passato non ho mai avuto contatti con la società Napoli e non ho mai avuto la possibilità di giocare nella squadra della mia città".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà una partita speciale per Palladino quella con il Napoli? E’ questa una delle domande a cui ha risposto il tecnico del Monza in conferenza stampa. Questa la risposta del tecnico dei brianzoli: “Nell'ultima mia intervista è fuoriuscita tutta la mia napoletanità, infatti nella mia infanzia giocavo tanto per strada e oggi purtroppo non è più così. Nel mio passato non ho mai avuto contatti con la società Napoli e non ho mai avuto la possibilità di giocare nella squadra della mia città. Sarebbe stato bello ma non è accaduto”.