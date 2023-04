Palmeri: "Ero in piazza a Torino nel 2017, capisco le restrizioni per i festeggiamenti scudetto"

"A Napoli non c’è un posto abbastanza capiente dove poter festeggiare, a Roma ad esempio hanno il Circo Massimo".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Tancredi Palmeri, BeIN Sport: "A Napoli non c’è un posto abbastanza capiente dove poter festeggiare, a Roma ad esempio hanno il Circo Massimo. Ricordo perfettamente quanto accaduto a Piazza San Carlo nel 2017, io c’ero e fu sconvolgente. Perché non fu fatto allo stadio della Juventus, visto che il Real Madrid organizzò la visione della finale al Bernabeu che è il loro stadio? Piazza San Carlo non è così grande, non eravamo oltre le 20.000 persone. Dopo quanto ho vissuto, capisco che si voglia procedere con delle restrizioni per i festeggiamenti.