Palmeri: "Il Barcellona offre Pjanic per Koulibaly, ADL non è interessato e fissa il prezzo"

Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, racconta dell'interesse del Barcellona per Kalidou Koulibaly: "De Laurentiis per Koulibaly: pretende 40 milioni dal Barcelona, sapendo che Kalidou ha garantito di non andare alla Juventus e nel frattempo ha trovato l’accordo con il Barça. Ma al Napoli la contropartita Pjanic non interessa, e il problema è che il Barcellona non ha giocatori ‘di mezzo’ da scambiare: o troppo costosi, o non di quel valore.

Non a caso il problema di fare i 40 milioni che servono per Lewandowski è racimolare quel denaro, e per questo si prova a mandare De Jong al Manchester United dal suo mentore Ten Hag, ma i Red Devils per ora gli 80 milioni che servono non ci pensano proprio a sborsarli…