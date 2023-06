Palmeri: "Il Napoli in Champions ha fatto molto bene, ma al dunque è venuto meno"

"L’Inter ha fatto una partita “di rimessa”. Quel tipo di partita lì, non so se il Napoli riesce a farla".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Tancredi Palmeri, BeIN Sport: "Il senso è che l’Inter è arrivata in finale di Champions – ed è già straordinario - ed è uscita arrivando a giocare ancora meglio del Manchester City: è incredibile. Non si può dire che l’Inter abbia aspettato, perfino nelle statistiche è patta, alla sfortuna non ci credo sempre, ha avuto poca freddezza. Guardiola è riuscito a giocare male anche perché l’Inter ha avuto anche la personalità di mettere paura al City.

Il Napoli se la sarebbe giocata come l’Inter? Certo, è possibile visto che ha fatto molto bene contro le grandi. Però, nel momento del dunque, è venuto meno. L’Inter ha fatto una partita “di rimessa”. Quel tipo di partita lì, non so se il Napoli riesce a farla".