Palmeri: "Se c’è una squadra che è uscita graziata dalla partita è la Juve”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Tancredi Palmeri, BeIN Sport: "Perché la Juventus si arrabbia? Se c’è una squadra che è uscita graziata dalla partita è la Juventus. Mi pare assurdo che ne parliamo. Allegri? Pur essendo livornese è diventato molto torinese sotto certi aspetti.

Non credo che il Napoli abbia dominato, ha avuto i suoi momenti, nel primo tempo è stato anche piuttosto deludente, poi nel secondo tempo è uscito, ma stranamente segna quando la Juventus è nel suo momento. Ai napoletani fa particolarmente piacere, e lo so, una vittoria o non vittoria a Torino non avrebbe cambiato nulla, comunque. Se sarò presente? Per ordini di scuderia forse non posso venire".