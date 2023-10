Palmeri sul calcioscommesse: "Bufera che porterà terremoto in tutto il nostro calcio”

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Fossi in qualsiasi tifoso, di qualsiasi squadra, non sarei sereno. Corona ha detto che non solo i calciatori sono coinvolti, ma non arbitri e allenatori. La magistratura, però, è quella più informata di tutti.

I tempi di “Scommessopoli” nel 2011 e 2012, così come “Calciopoli”, furono qualcosa di pazzesco. Quindi potrebbero aggiungersi altre notizie sconvolgenti e io non metto limiti al lavoro della Procura. Già esplosa una bufera nel calcio italiano, perché vedere la polizia a Coverciano e si fa portare fuori due calciatori titolari della Nazionale italiana, fai fatica a pensare che sia poca roba”.