Palummella: "I tedeschi provocano, potrebbe succedere guerra"

© foto di Alfonso Miranda

"Non solo i tedeschi non sarebbero dovuti venire a Napoli, ma non meritano nemmeno di entrare nello stadio. È una sconfitta per lo Stato, per noi; poi dicono che siamo noi i cattivi, questi ci stanno venendo a sfidare in città. Chi li ha fatti entrare si assuma le responsabilità. C'é una guerra in atto, chi aveva l'autorità per fermarli e non lo ha fatto ha commesso un errore grave. Stiamo mandando messaggi distensivi, ma qui c'è gente colpita senza motivo, picchiano i bambini, tolgono i cellulari di mano alla gente, lanciano razzi. È una cosa assurda quella che sta succedendo, si sta facendo male al calcio, alle persone e a un popolo". Gennaro Montuori, il 'Palummella' del gruppo storico del Napoli "Commando Ultrà Curva B", ha commenta così all'Adnkronos i disordini creati dai tifosi dell'Eintracht Francoforte in vista della sfida di Champions di questa sera.