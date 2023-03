Pampa Sosa pazzo di Osimhen: "Può considerasi al livello di Haaland e Mbappe"

Roberto El Pampa Sosa, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli ed Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ai microfoni di Sportitalia

Roberto El Pampa Sosa , allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli ed Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ai microfoni di Sportitalia.

“E’ un attaccante straordinario, credo che possa superare anche la soglia delle venticinque reti. Dimostra sempre una fame agonistica determinante, come nella realizzazione contro l’Empoli in cui ha saputo farsi trovare pronto e famelico. Inoltre, ha saputo realizzare anche gol straordinari, come contro i giallorossi. Parliamo di un attaccante che potrebbe considerarsi ai livelli di Haaland, Mbappe e Rashford”

Napoli esempio di società sana e vincente?

È necessario programmare, osservare il mercato con anticipo rispetto alla finestra di trasferimento. Basti pensare all’affare Enzo Fernandez, pagato 120 milioni al Benfica, che ne aveva pagato il cartellino soltanto 15 milioni. Andare a scovare i talenti, prima della definitiva esplosione, è dunque fondamentale. Anche Kvaratskhelia costituisce un esempio del coraggio della dirigenza partenopea nello scovare e contrattualizzare talenti ai più sconosciuti”