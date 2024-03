Panatta ironizza sulla Juve di Allegri: "Non pensavo esistesse la difesa a sei"

"Non sono mai stato un tifoso della Juventus, tanto per essere chiari, ma mi dispiace vederla in questa situazione".

La Juventus perde ancora, dopo una partita giocata tutt'altro che bene contro la Lazio. I tifosi si arrabbiano, avversari e commentatori ironizzano. Tra questi, Adriano Panata. L'ex tennista, ospite de 'La Domenica Sportiva' sulle frequenze di Rai 2, ha infatti commentato al vetriolo la prestazione offerta all'Olimpico dai bianconeri di Massimiliano Allegri.

"Ho visto la partita, non pensavo che esistesse la difesa a sei - ha scherzato Panatta, che poi ha ovviamente commentato anche la finale Sinner-Dimitrov, in Italia principale tema sportivo della domenica di Pasqua - io conoscevo la difesa a tre, la difesa a quattro, lo domando a chi ne sa più di me, però sono rimasto male nel vedere la Juventus con sei in linea davanti al portiere e gli altri quattro davanti agli altri sei. Non credo che faccia parte della storia di questa squadra, è sempre stata una squadra che è stata un esempio in tutto il mondo.

Non sono mai stato un tifoso della Juventus, tanto per essere chiari, ma mi dispiace vederla in questa situazione. E non capisco, non so bene i motivi. Fa effetto questa crisi della Juventus".