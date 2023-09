Pandev: "Napoli tra le favorite, ma il Genoa si è rinforzato molto"

L'ex attaccante di Genoa e Napoli, Goran Pandev , ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX

L'ex attaccante di Genoa e Napoli, Goran Pandev , ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX per commentare quale futuro attende il Grifone in questa stagione di Serie A appena iniziata: "È stato fatto un mercato importante e soprattutto in avanti sono stati presi rinforzi di prima fascia come Malinovskyi, Retegui e Messias. Acquisti di valore, che faranno crescere il Genoa. E poi c'è un allenatore molto bravo come Gilardino".

La prossima sfida per i rossoblù sabato sarà contro il Napoli Campione in carica. Pandev ne riconosce la forza assoluta, ma in generale non dà per spacciata la formazione di Gilardino: "Il Napoli è tra le tre o quattro favorite per la vittoria dello scudetto. Ma il Genoa ha fatto un bel mercato, si è rinforzato e ha tutto per raggiungere una tranquilla salvezza".