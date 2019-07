Pandev 'presenta' Elmas: "Ha tecnica e forte personalità! Ci siamo sentiti, mi ha chiesto della città..."

L'ex attaccante del Napoli Goran Pandev ha rilasciato un'intervista a Il Mattino in cui parla del suo connazionale Elmas, prossimo acquisto del Napoli: "Parliamo di un calciatore tecnico con una forte personalità. È giovane ma ha già esperienze importanti a livello internazionale. Fa gol e può giocare in tutti i ruoli di centrocampo. Miglior qualità? Sicuramente la sua grande visione di gioco. E poi vede molto bene la porta. Ci siamo sentiti e mi ha chiesto delle informazioni. Mi ha domandato un po' della città e ne abbiamo parlato un po' in generale. Gli ho spiegato alcune cose".