Pandev: "Scudetto? Il Napoli ha vinto giocando il miglior calcio. Osimhen? Mi ricorda Cavani"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex azzurro Goran Pandev ha parlato del Napoli a Gianlucadimarzio.com: "Hanno vinto lo scudetto giocando il miglior calcio, Spalletti ha costruito un gruppo incredibile.

Osimhen? Mi ricorda Cavani perché in profondità va a mille e in questa stagione ha fatto cose pazzesche. Edi si allenava più di tutti, quando finivamo lo vedevi provare e riprovare i tiri in porta. Se non segnava si arrabbiava da morire, viveva per il gol".