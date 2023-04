Paolo Cannavaro: "Ce l'ho con Benitez perché è l'unico che non mi ha dato una possibilità"

L'ex difensore del Napoli Paolo Cannavaro ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino di Rafa Benitez

L'ex difensore del Napoli Paolo Cannavaro ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino di Rafa Benitez: "Ce l'ho solo perché è stato l'unico che non mi ha dato la possibilità di fargli vedere quello che valevo: da Sacchi a Di Francesco, ho sempre convinto tutti. Lui non me ne ha mai dato la possibilità".