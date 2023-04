Paolo Cannavaro con l'ex sindaco di New York: "La festa ci sarà in occasione della prossima partita"

"Io oggi mi sono sentito a casa insieme a tutti questi napoletani, l'atmosfera che c'era qui non mi ha per niente fatto sentire la mancanza di Napoli".

Nel corso di '90' Minuto' è intervenuto ai microfoni della trasmissione anche l'ex difensore azzurro Paolo Cannavaro direttamente da New York, accopagnato da un tifoso vip d'eccezione, l'ex sindaco della Grande Mela Bill De Blasio: "Ci prendiamo il buono di questo rinvio, avremo più tempo per festeggiare. Io oggi mi sono sentito a casa insieme a tutti questi napoletani, l'atmosfera che c'era qui non mi ha per niente fatto sentire la mancanza di Napoli", esordisce l'ex calciatore.

La parola passa poi a De Blasio: "Se sono deluso? È solo rimandato, il Napoli vincerà la prossima settimana, la festa ci sarà in occasione della prossima partita".