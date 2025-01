Paolo Cannavaro: "Conte non si vergogna di sporcarsi le mani, ma il suo calcio non è facile"

Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli, nella sua intervista a Il Mattino ha parlato anche di cose gli piace del calcio di Antoni Conte: "La semplicità apparente del suo gioco. Sembra facile, ma non lo è. Solo Baroni mi colpisce per avere le sue stesse caratteristiche. Conte è uno che non si vergogna a fare sporcare le mani alla sua squadra, non ha problemi a vincere anche in maniera spietata e cinica. Quando ero a Vercelli mostrai ai miei la gara degli azzurri a Empoli. Dissi: "I grandi vincono così, come ha fatto il Napoli". Sono le vittorie per 1-0 che ti fanno sentire forte».

Detta così, può vincere lo scudetto? "C'è l'Inter più avanti di tutti. Per la rosa ampia, la qualità dei calciatori, il progetto. Ma il Napoli è con l'Atalanta e le altre alle sue spalle".