Paolo Cannavaro: "In ritiro bisognava andarci, poi avrei discusso con la società"

Sassuolo-Napoli sarà una partita speciale per Paolo Cannavaro, oggi vice del fratello Fabio al Guangzhou Evergrande, da calciatore capitano prima degli azzurri e e poi anche dei neroverdi. Intervistato da Il Mattino, l'ex difensore racconta così questa sfida: "Giocano la mia casa e la mia seconda casa. Ma penso che sarà una partita figa. Il Sassuolo gioca bene, il Napoli deve fare punti".

Cosa pensa di Gattuso?

"È la scelta giusta se si vuole dare la scossa. Contro il Parma non è andata bene, ma è difficile cambiare nel giro di poche ore. Al Napoli non manca nulla per tornare in alto".

Che consiglio darebbe a Insigne?

"Di stare sereno, ci sono passato anche io e so cosa si prova. Non deve mai dimenticare di essere un campione. Il ritiro? Ci sarei andato e poi avrei fatto valere le nostre ragioni".