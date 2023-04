Paolo Cannavaro: "Napoli, serve più cazzimma senza palla! Spalletti non fa cinema..."

Paolo Cannavaro, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della sfida di domani sera fra Napoli e Milan

Paolo Cannavaro, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della sfida di domani sera fra Napoli e Milan: "Al Maradona c'è un'atmosfera diversa in certe notti, è molto contagioso come passione e come tifo. Domani ci sarà un Maradona come non mai. Favorita? Assolutamente no. Nella gara di andata ho visto il Napoli in una forma migliore in fase di possesso palla, quando non avrà il pallone invece dovrà fare qualcosa in più, servirà quella cazzimma in più necessaria per certe partite".

L'assenza di Kim quanto peserà? "E' un'assenza molto pesante, visto il giocatore che abbiamo scoperto. Era già forte in Cina oggi è insuperabile. Ma c'è chi saprà sostituirlo, sono sicuro che Juan Jesus si farà valere".