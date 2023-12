Paolo Cannavaro: "Tra i gol più belli di Napoli-Juve c'è quello di Maradona e poi il mio"

Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli di Mazzarri, ha parlato anche del suo indimenticabile gol alla Juventus del 2006 durante l'intervista di oggi a Il Mattino

© foto di Federico De Luca

Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli di Mazzarri, ha parlato anche del suo indimenticabile gol alla Juventus del 2006 durante l'intervista di oggi a Il Mattino: "Credo che nella classifica dei gol più belli nelle sfide di Napoli e Juventus il primo posto sia ovviamente quello di Maradona su punizione, ma subito dopo c’è il mio in quella torrida serata di Coppa. Un gol che sogna ogni bambino tifoso del Napoli: rovesciata contro la Juve. Ancora oggi se lo ricordano tutti. All’epoca non c’erano i social, quindi c’è solo qualche video su YouTube. Vincemmo ai rigori, per tanti anni la definirono “la partita perfetta”".

Anche venerdì il Napoli avrà bisogno della partita perfetta per fare risultato contro la Juventus?

"Il Napoli ha solo bisogno di spensieratezza. L’altra sera ho visto i giocatori un po’ troppo contratti. Ora è giusto ritrovare serenità e nel tempo auguro alla squadra di trovare anche una buona condizione fisica. Mi sembra quello il problema maggiore. Non conosco i dati ma il mio occhio dice che è quello l’elemento su cui il Napoli deve ritrovarsi, perché tatticamente e tecnicamente la squadra c’è".

Il problema terzino:

"Certo, gli infortuni poi non aiutano Mazzarri. Quello del terzino sinistro è un ruolo molto delicato e averne uno specializzato è sicuramente meglio".