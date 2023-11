Papa Francesco: "Maradona o Messi? Scelgo Pelè. Diego come uomo ha fallito, poveretto"

"Ma per me di questi tre il grande signore è Pelé".



Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata al direttore del Tg1, Papa Francesco ha confermato di essere un grande appassionato di calcio rispondendo ad una domanda sui più grandi calciatori della storia: "Maradona come giocatore era un grande. Ma come uomo ha fallito. Poveretto è scivolato con la corte di quelli che lo lodavano e non lo aiutavano. È venuto a trovarmi qui il primo anno di pontificato e poi ha avuto la fine. È curioso: tanti sportivi finiscono male. Anche della boxe. Messi è correttissimo. È un signore.

Ma per me di questi tre il grande signore è Pelé. Un uomo di un cuore. Io ho parlato con Pelé, una volta l'ho incontrato su un aereo quando ero a Buenos Aires, abbiamo parlato. Un uomo di una umanità così grande. I tre sono grandi. Ognuno con la sua specialità. Messi è bravo in questo momento. E Pelé era bravo".