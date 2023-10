Paparesta: "Auguro ai tifosi del Napoli di sentire poco ADL, quando le cose vanno bene non parla"

Gianluca Paparesta, ex arbitro di Serie A, a 'Sportitaliamercato' ha detto la sua sul momento del Napoli e sulla conferenza indetta da Aurelio De Laurentiis.

Gianluca Paparesta, ex arbitro di Serie A, a 'Sportitaliamercato' ha detto la sua sul momento del Napoli e sulla conferenza indetta da Aurelio De Laurentiis: "Auguro ai tifosi del Napoli di sentir parlare poco De Laurentiis. L'anno scorso non parlava tanto. Quando le cose vanno bene è così. Spalletti era una figura che gli faceva un po' ombra, non vorrei che sia andato via anche per questo".