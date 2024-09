Papin: "Favorite per la Serie A? C'è anche il Napoli"

Jean Pierre Papin, ex attaccante del Milan e del Marsiglia tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Si parla del campionato italiano e si parla del Napoli. Per l'ex bomber la squadra di Conte può diventare una delle sorprese della Serie A: "La favorita per lo scudetto? L'Inter, ma il campionato sarà equilibrato: ci sono la Juve, il Napoli e poi il Milan".