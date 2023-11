Pardo alla Gazzetta: "Sbagliato e illusorio dare tutte le colpe a Garcia. Ora la squadra..."

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo ha commentato il ritorno a Napoli di Mazzarri e non solo.

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo ha commentato il ritorno a Napoli di Mazzarri e non solo. Di seguito alcuni stralci: "Il percorso mazzarriano può certamente essere diviso in due metà piuttosto diverse. Una prima parte di enorme affidabilità: Livorno, Reggina, Samp fino al decollo napoletano e una seconda invece più opaca, segnata dall’esperienza all’Inter e proseguita senza acuti. Nei primi anni Mazzarri è stato indiscutibilmente un allenatore efficace.

Napoli, città-stato che vive di una propria precisa, originale narrazione sentimentale e conosce il sentimento della gratitudine, gli vuole bene e lo ha accolto nuovamente con affetto. Sa che la squadra di oggi è figlia anche della crescita di quegli anni. L’aspetto ambientale rema a favore di Mazzarri. Dipenderà da lui, ma non solo. Anche i giocatori infatti sono chiamati alle loro responsabilità. È illusorio e sbagliato pensare che quel meraviglioso ingranaggio che dominava fino a pochi mesi fa sia stato distrutto unicamente da una persona. Garcia è andato via senza nemmeno un saluto, bollato come responsabile unico del tracollo, ma il sospetto che non fosse solo colpa sua resta".