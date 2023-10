Pardo: "Garcia non è un brocco, anche la squadra ha responsabilità"

Il giornalista Pierluigi Pardo, presente al Festival dello Sport a Trento, ha parlato a TMW di molti temi, iniziando dalle giornate che sta vivendo

Il giornalista Pierluigi Pardo, presente al Festival dello Sport a Trento, ha parlato a TMW di molti temi, iniziando dalle giornate che sta vivendo: "Posso dire di aver concluso la carriera intervistando Roberto Baggio quindi posso ritirarmi... Qui c'è lo sport nella sua essenza più bella, è una meraviglia essere qui".

Come vede il campionato?

"Il campionato è equilibrato, contendibile. Il Milan è in testa, l'Inter sembrava la più forte, il Napoli anno scorso ha vinto con 20 punti di vantaggio e la Juventus non sta brillando. Tutto è molto affascinante, a me entusiasma il nostro calcio. Siamo più indietro economicamente rispetto ad altri paesi, ma c'è competitività e le coppe lo dimostrano. Non vedo squadre così nettamente superiori, le nostre squadre possono inserirsi".

Su Garcia che idea si è fatto?

"Le cose non vanno particolarmente bene, è lapalissiano dirlo. Garcia ci ha messo del suo con sostituzioni quasi provocatorie che non lo hanno aiutato, ma non può essere solo colpa sua. Non è un pirla, è un tecnico che ha fatto cose importanti in carriera, è stato messo lì un mese e mezzo fa e se la squadra è in calo ha le sue responsabilità, ma non è il solo. Non è facile continuare quando si viene da un'impresa e si cambia allenatore. L'esempio dell'Inter post Triplete è evidente. Le dichiarazioni di De Laurentiis non hanno aiutato, ma la vita è tutta un'esame, quindi si ricomincerà dalla prossima gara. Far passare Garcia come un brocco... Se si avevano altre idee si poteva prendere un allenatore diverso due mesi fa".