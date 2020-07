Parma, Kulusevski: "Non era facile segnare rigore alla fine, ho dimostrato di non avere paura!"

Dejan Kulusevski, centrocampista del Parma, è intervenuto a Dazn dopo la partita col Napoli: "Non siamo stati fortunati nelle ultime partite, non meritavamo di perderle, questa vittoria è per noi. Quello che abbiamo fatto non si può dimenticare. Lottiamo in ogni partita e il lavoro paga sempre. D'Aversa era orgoglioso di noi, era molto contento, lo sarebbe stato anche senza vittoria. Lui sa che diamo sempre il massimo.

Salvezza? Fantastico chiudere così. Non era facile battere il rigore all'85', sono andato anche per far vedere a me che non ho paura. I tre punti sono per la città.

Ruolo? Posso giocare ovunque, dipende da come la squadra vuole giocare. Qui faccio bene sulla fascia, ma non è questo il momento per parlare di ruoli".