Parolo alla Gazzetta: "L'Inter può far male al Napoli sulle corsie esterne"

Marco Parolo, ex giocatore della Lazio con Simone Inzaghi in panchina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del big match della sedicesima giornata di Serie A tra Inter e Napoli, in programma per domani sera alle 20.45: "Simone sa come affrontare il Napoli. Ha tanti modi per giocarsi questa partita. E ha gli uomini giusti per riuscire a vincere. Lukaku e Dzeko? Sono potenzialmente letali per chiunque. Perché sappiamo quanto il bosniaco sia in grado di abbassarsi a giocare il pallone, di dialogare con i centrocampisti, di trovare Lukaku. Oppure di girarsi e innescare gli esterni.