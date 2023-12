Parolo: "Il Barcellona vive di alti e bassi, non è la stessa squadra di prima"

TuttoNapoli.net

"Contro il Bayern ho realizzato il mio ultimo gol in carriera, segnare in Champions è stato sempre il mio sogno fin da bambino. È stata una soddisfazione personale, peccato non sia servito per la qualificazione. Per la Lazio non è stato un sorteggio benevolo. L'Inter ha trovato una squadra con cui se la può giocare, il Napoli invece pesca un Barcellona che ha un po' di alti e bassi. Non è più il Barcellona di qualche anno fa. In ordine di difficoltà direi: Lazio, Napoli e Inter". È il commento al sorteggio di Champions League di Marco Parolo, ex giocatore della Lazio e della Nazionale, ospite di Rai Radio 1.