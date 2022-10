Pasculli non ha dubbi: "Napoli migliore in Italia, spero possa mantenere questo passo"

Pedro Pablo Pasculli, ex calciatore con un passato al Lecce e campione del mondo con l'Argentina nel 1986, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola

Sulla Serie A: "Il campionato italiano lo metto al quinto posto, dietro gli altri. La Serie A è un campionato normalissimo, non è come una volta. Ci sono tanti giocatori bravi, ma mancano i top".

Sulle italiane in Europa: "Il Napoli sta facendo bene e mi sta piacendo. In Italia è la migliore, ma anche in Europa sta esprimendo un gran gioco: spero possa mantenere questo passo".