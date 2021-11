Pasinato non ha dubbi: "L'Inter ha la panchina migliore di Milan e Napoli"

Giancarlo Pasinato ha sempre più fiducia nell'Inter. La vittoria di ieri contro il Napoli ha dato grande slancio ai nerazzurri e l'ex centrocampista dice a Tuttomercatoweb.com: "E' chiaro che se avesse perso sarebbe andata a dieci punti e il discorso scudetto sarebbe diventato quanto mai complicato. Adesso è di nuovo lì e bisogna considerare che tra le big l'Inter da qui alla fine del girone d'andata deve affrontare solo la Roma. Ci saranno invece Napoli-Atalanta e Milan-Napoli. Dunque detto che partite facili non esistono, se comunque l'Inter fa il suo, passando anche il turno in Champions, prede ancor più fiducia"

Ieri come le è parsa l'Inter?

"Il Napoli alla fine poteva pareggiare però complessivamente l'Inter ha meritato di vincere. Ha sbagliato qualche gol e Handanovic ha preso una rete partendo un po' in ritardo però alla fine ha anche compiuto due interventi salva risultato. C'è da dire anche che l'Inter mi diverte di più rispetto all'anno scorso: il gioco prima non era così fluido, prima erano decisivi Lukaku e Lautaro, ora vanno a segno Perisic, Barella, Di Marco".

Nella corsa scudetto Milan e Napoli come le vede?

"Credo che come riserve l'Inter sia la squadra messa meglio. Il Milan è giovane e deve crescere, ho visto un gran Leao. L'Atalanta comunque rientrerà anche lei. E' un bel campionato".