Pasqual: "Conosco Sousa, forse per questo motivo ADL ha scelto Garcia"

TuttoNapoli.net

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Manuel Pasqual, ex calciatore: “Non pensavo che il Napoli portasse Garcia in Italia. Il Napoli ha scelto l’allenatore per dar continuità ad una squadra vincente. Non mi aspettavo Garcia, ma ha dimostrato di essere un ottimo allenatore in passato.

Non è facile in questo momento storico sedersi sulla panchina del Napoli perché alzare l’asticella non è facile. C’è da capire quali garanzie avrà dato a Garcia. C’è anche da vedere chi andrà via e chi arriverà. Ci sono dei protagonisti della passata stagione che sicuramente il Napoli vorrà bloccare. Bisogna partire dallo zoccolo duro perché sono dei giocatori che hanno fatto la differenza in questa stagione.

Ho avuto Paulo Sousa nella stagione 2015/16 e ho sempre parlato di un ottimo allenatore di campo, forse uno dei suoi problemi e limiti poteva essere quello della gestione del gruppo. Forse il presidente dopo i tanti colloqui ha scelto la personalità che ha ritenuto più giusta".