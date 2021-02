Pasqual sul cambio modulo: "La difesa a tre sarà riproposta nel ritorno con l'Atalanta"

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Manuel Pasqual, ex calciatore e opinionista Rai. “Il Napoli dovrà stare molto attento, perché il Genoa è in salute – ha dichiarato Pasqual a Radio Crc – non credo che Gattuso confermi la difesa a tre, perché secondo me vorrà cambiare strategia rispetto al pari in Coppa Italia contro l’Atalanta. Mercoledì il Napoli ha voluto gestire la gara, domani invece vorrà imporre il proprio gioco. A Bergamo, invece, secondo me gli azzurri torneranno a schierarsi a tre in difesa così da contenere le sfuriate della formazione di Gasperini”.

Con ogni probabilità non Insigne non giocherà dal primo minuto. “Bisognerà vedere – ha detto Pasqual a Radio Crc – come Gattuso vorrà sostituirlo. Nel caso giocasse Petagna, il Napoli avrebbe più peso in attacco. Con Politano, invece, la squadra attacca meglio la profondità”. Anche l’anticipo di stasera non è male. “Adesso la Fiorentina ha la giusta dose di tranquillità per insidiare l’Inter. La squadra di Conte è la più competitiva del campionato – ha detto Pasqual a Radio Crc – ma non ha ancora trovato continuità di risultati. La Fiorentina, invece, grazie alle vittorie contro Cagliari e Crotone si è allontanata dalla zona che scotta e adesso ha la serenità giusta per disputare una grande gara stasera al cospetto dei nerazzurri”.