Pasquale Foggia: "Il mio unico rammarico è non aver giocato nel Napoli"

L'ex direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino della sfida di domani fra Napoli e Lazio: "Sarà una bella partita. Tutta da vedere ed io ci sarò. Da una parte la capolista che è una delle poche in Europa a divertire, dall'altra la Lazio che esprime sempre un calcio propositivo. Rammarico non aver giocato nel Napoli? E' vero: il mio unico rammarico è stato quello di non essere riuscito a giocare con il Napoli.