Pasqualin: "Samardzic ha colpi da fuoriclasse. Un motivo mi fa pensare che andrà al Napoli"

© foto di Federico De Luca

“L’affare Samardzic al Napoli non si chiude ancora per le commissioni al padre? Queste cose appannano l’immagine del giocatore. Manca un po’ di continuità ma ha delle giocate straordinarie. Ha numeri da fuoriclasse”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403.

Si arriverà alla fumata bianca? Si è inserito il Brighton…

“La gestione è un po’ controversa e non gioca all’immagine del ragazzo. Bisogna ricorrere ai rapporti tra Napoli e Udinese che sono ottimali. Manca l’intesa tra il giocatore e gli azzurri…. A volte ci sono i genitori che si intrufolano in queste storie. Nel nostro mondo non esiste uno ius sanguinis, bisognerebbe andare avanti sulla scorta delle competenze”.

Andrà al Napoli?

“Credo di si. Do molta importanza al rapporto storicamente esistente tra Pozzo e De Laurentiis. Anche se il problema oggi è del giocatore e del suo cosiddetto entourage”.