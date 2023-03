Passo indietro di Caressa: "Ho chiesto scusa a Bucciantini, possesso da relazionare agli xG"

Passo indietro di Fabio Caressa. Dopo il botta e risposta sul possesso palla con il giornalista Marco Bucciantini a Sky

Passo indietro di Fabio Caressa. Dopo il botta e risposta sul possesso palla con il giornalista Marco Bucciantini a Sky, il conduttore ha aggiunto: "Mi è slittata la frizione. Ho chiesto scusa a Buccia, gli chiederò scusa anche domenica perché volevo fare una battuta, mi è venuta male, ogni tanto capita. Ho detto una cosa brutta, obiettivamente" le parole di Caressa in una diretta social. Ma sul possesso palla: "Io non dico che non serve, sarei un pazzo a dirlo.

Ma l'importante è dare un senso ai numeri, non leggerli. Bisogna associarli. Come concetto è rimasto come grafica, come statistica generale, ma ha perso la sua importanza come lettura della partita. Il Napoli è primo per possesso, ma poi c'è il Monza, la Fiorentina, bisogna analizzare intanto che ora il possesso si divide in tre e c'è anche il possesso contestato ovvero quando c'è il batti e ribatti, poi quando c'è il giro-palla io posso fare il 100% dietro ma conta quello offensivo. Possiamo relazionarli con gli xG ovvero le occasioni create, se l'Inter ha il 54% di possesso ma gli xG 44, la Fiorentina col 58% ne fa il 33, il Bologna con lo stesso possesso fa 28 xG allora vediamo la differenza tecnica e possessi diversi, l'Inter avrà quasi il doppio di pericolosità".