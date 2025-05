Pastore: "Conte sguazza nel mediocre da 3 mesi. Ha innervosito e portato l'Inter nel fango"

Il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, ha commentato la lotta scudetto tra Inter e Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: “Secondo me il peggior rimpianto dell’Inter è essere stata trascinata nel fango da Conte, che ha sfruttato la sua abilità nell’innervosire. Io vedo e parlo con tanti interisti, Conte gli fa un effetto diverso rispetto agli altri allenatori. Anche quando leggiamo sui giornali: ‘Frena l’Inter, festeggia Conte”, non ‘festeggia il Napoli’…

L’avversario è Conte, non il Napoli, e lui ci sguazza in questo clima piuttosto mediocre e torbido a livello tecnico e calcistico. Il Napoli non gioca bene da tre mesi o più, le ultime partite buone sono Atalanta-Napoli e Napoli-Juventus, e il secondo tempo di Napoli-Inter. Ha un modo di giocare molto volto al risultato, un'idea che è diventata eccessiva: guardate alle partite contro Monza e Lecce... Al Napoli mancano dei giocatori, ma non ha idee. Sai che se entrerranno Ngonge, Simeone, Raspadori, non succederà comunque niente. Secondo me Conte ha anche trattato male Raspadori per come l'ha gestito in maniera ridotta. Una volata scudetto non bella. Sicuramente emozionante, ma mediocre”.