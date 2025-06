Pastore: “De Bruyne al Napoli come CR7 alla Juve, è il miglior colpo del mercato italiano”

vedi letture

Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato a Cronache di Spogliatoio dell'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli: “Il Napoli non soltanto ha trattenuto un allenatore collaudatissimo, ma rilancia sapendo che c’è la Champions League e maggior stress. Intanto mette sul tavolo il grosso calibro, quello che certamente sarà il colpo migliore dell’intero mercato italiano. De Bruyne è della stessa portata di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Il belga sta bene, non è reduce dalla sua miglior stagione, una fase di declino atletico ce l’ha ma è un giocatore che determina ancora oggi e può farlo in Serie A. E ha un peso in termini di curriculum incredibile”.