Pastore: “Per me è quasi scontato il passaggio al 3-5-2”

vedi letture

Così dopò l’infortunio di Neres

Al Podcast Cronache di Spogliatoio il giornalista Giuseppe Pastore commenta il campionato italiano e la corsa scudetto dopo il ko dell'Inter al Franchi: Pastore: “Per me è quasi scontato che Conte passerà al 352 perché Okafor ora non può giocare titolare e quel modulo è il marchio di fabbrica di Conte. Raspadori con Lukaku? E’ aperto il ballottaggio con Simeone perché Raspadori ha giocato pochissimo, non ha mai forse sentito totale fiducia da parte di Conte. Simeone per me lo meriterebbe di più, aspetta da agosto e mentalmente lo vedo più pronto di Raspadori”.