Patron Spal: "Abbiamo concesso poso, chiedere di più contro il Napoli sarebbe stato difficile"

Il patron della SPAL Simone Colombarini ha commentato in zona mista, ai microfoni di TMW, l’ottimo pareggio ottenuto oggi dagli estensi contro il Napoli: “È stata una bella partita - ha esordito -, abbiamo visto una bella squadra per almeno un'ora, poi c'è stata un po' di sofferenza, poi a quel punto era importante portare a casa il pareggio. Abbiamo risposto colpo su colpo, il Napoli ha fatto un po' più di possesso palla, però abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo avuto le nostre occasioni. Oggi abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo, è importante tornare a casa con un punto. Questa partita ci fa capire che le qualità le abbiamo, se riusciamo a mettere in difficoltà una squadra come il Napoli significa che possiamo fare punti con tutti, ma questo è un campionato equilibrato, chiunque può fare punti con chiunque. Se diamo tutto e giochiamo con questa grinta anche noi possiamo dire la nostra, è importante continuare così contro qualsiasi squadra, sia contro il Napoli che con quelle più alla nostra portata”.

E ancora: “Le palle aeree erano quasi tutte nostre, il Napoli ne ha prese poche. Abbiamo retto bene, concedendo poco. Quando si fa una partita, soprattutto nella fase finale, sempre in difesa non è facile, basta una sbavatura per subire gol. In questa partita non ne abbiamo fatta nemmeno una, sono contento. Le nostre occasioni le abbiamo avute, il colpo di testa di Vicari è stata la più clamorosa insieme alla traversa di Petagna. Ci abbiamo provato, qualche sgroppata sulla fascia l'abbiamo fatta, ci sono stati calci d'angolo, punizioni. Chiedere di più contro una squadra come il Napoli sarebbe stato difficile".