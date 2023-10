Pavarese: "Come può Orsato commettere un errore come l'espulsione di Natan?"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli.

Il primo tempo di ieri non è stato all'altezza delle aspettative, il Napoli si è fatto sorprendere dal Milan. Venivano da due sconfitte pesanti e da tante polemiche, quindi c'era da aspettarsi una squadra con il coltello fra i denti. Nel secondo tempo Garcia ha corretto l'approccio e l'assetto, ma restano tanti dubbi. Ero convinto che il Napoli avrebbe completato la rimonta, ma dopo il 2-2 la squadra si è quasi calmata. L'espulsione di Natan poi mi ha dato fastidio. Un arbitro come Orsato non può commettere quell'errore, non è mica un principiante. Natan non meritava il secondo giallo! Per fortuna non ha creato problemi al Napoli.

Perché difficile ripetersi in una città come Napoli? Si possono creare delle similitudini parziali. Maradona voleva andar via dopo il Mondiale del '90, ora Osimhen è nella stessa situazione. Quel Napoli pagò delle scelte tecniche sbagliate, ma consapevoli da parte dell'allora tecnico. Questo Napoli è ancora in corsa per lo Scudetto e può giocarsela alla pari con Inter, Juventus e Milan".