Pavarese: "La difesa a tre sta dando i suoi frutti grazie soprattutto a questi calciatori"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gigi Pavarese, dirigente

TuttoNapoli.net

© foto di Dario Fico/Tuttonocerina.com

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gigi Pavarese, dirigente: “Giuntoli ci ha messo del tempo per essere apprezzato e man mano la società gli ha dato responsabilità anche maggiori di quelle previste. Meluso è un professionista serio competente e sicuramente riuscirà a farsi apprezzare ed incidere in maniera decisiva come lo è stato Giuntoli negli ultimi anni. Guardando all’attualità, è chiaro che la qualificazione Champions non può sfuggire, abbiamo fallito la possibilità di riconquistare lo scudetto, la finale di Supercoppa è andata male, ma la stagione non è da buttare c’è la qualificazione Champions da conquistare e un ottavo di finale di Champions che si può superare. Non sarà facile, guai a pensare che il Barcellona è in seria difficoltà perché la Champions è una competizione a se, ma con la qualificazione in Champions e mi auguro la qualificazione al mondiale per club, sarà curioso capire quale sarà posizione di Mazzarri, se De Laurentiis deciderà di tenerlo o meno.

Quando era a Roma, a Garcia era mancato poco per fare qualcosa di importante e Napoli poteva essere il suo trampolino di lancio in Italia, ma ha fatto male i calcoli. Mazzarri è dovuto intervenire sulla psiche di molti calciatori, mi auguro sia riuscito a far sì che ognuno abbia ritrovato il proprio io e adesso bisogna darsi da fare per riprendere quel terreno perduto in classifica.

Contro il Verona non so se Mazzarri giocherà con la difesa a 3 oppure a 4, sulla carta, si potrebbe anche pensare di schierare buona parte del reparto offensivo. La difesa a 3 sta dando i suoi frutti grazie soprattutto ai centrocampisti”.