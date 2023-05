Pavarese la pensa come Giuntoli: “ADL è la garanzia del Napoli per il futuro”

Gigi Pavarese, dirigente del Napoli degli scudetti, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre”

TuttoNapoli.net

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Gigi Pavarese, dirigente del Napoli degli scudetti, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre”: “Per il futuro la garanzia del Napoli è De Laurentiis e la società che ha sempre guardato al futuro programmando. La vittoria dello scudetto ha scompaginato un po' i programmi messi in essere dalla famiglia De Laurentiis con l'aiuto di Giuntoli e Spalletti. Aprendo un ciclo forse qualche giocatore bisognerà trattenerlo probabilmente con un adeguamento eventuale del contratto. Nel 90 le difficoltà del dopo scudetto erano soprattutto le richieste di qualche calciatore intenzionato a voler cambiare squadra anche perché c'erano offerte importanti. Credo che anche oggi ci sia questa preoccupazione ma, in società, c'è anche l'organizzazione a livello tecnico importante che ha vinto tutte le titubanze nella passata stagione.

Già l'anno scorso il Napoli ha messo in evidenza la bravura di Giuntoli e di tutto il settore scouting dopo la partenza di tanti nomi importanti. Settore scouting che ha pescato giocatori che si sono rivelati determinanti per la vittoria di questo scudetto. Mi auguro che Giuntoli resti e che De Laurentiis faccia valere i suoi buoni uffici e soprattutto il rapporto consolidato ormai da anni. Dovesse andar via Giuntoli chi arriva erediterà una situazione importante e affascinante. Ma sarà l'uomo in grado di regalare a noi tifosi grandi gioie”.