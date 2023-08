Pavarese: "Napoli come Verstappen, ma le avversarie non sono da sottovalutare"

"Questo campionato sarà diverso da quello dell'anno scorso, il Napoli deve dimostrare una forza mentale".

TuttoNapoli.net

© foto di Dario Fico/Tuttonocerina.com

L'ex dirigente del Napoli Gigi Pavarese ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha operato sul mercato secondo sempre la stessa linea di condotta, rinnovando un parco giocatori con innesto dia giovani con già una certa esperienza. Ma soprattutto giocatori che non dovrebbero faticare per inserirsi in uno spogliatoio che ha già dimostrato la sua compattezza e forza. Mi auguro, come ha detto Garcia, che la fame e la motivazione dell’anno scorso non venga meno.

Griglia Scudetto? Il Napoli è in pole, credo che sia il Verstappen della Formula 1. Però le McLaren e le Ferrari piano piano si avvicinano, quindi non bisogna pensare che sia facile come l’anno scorso. La Juve ha il grande vantaggio di non prendere parte alle competizioni europee. L’Inter è forse quella che si è mossa meglio, probabilmente manca solo un altro attaccante. Il Milan può essere una lieta conferma. Non metterei da parte Lazio e Roma, non dimentichiamo quanto una squadra allenata da Sarri migliora al terzo anno, e la Roma ha sempre Mourinho. Queste squadre non sono altezza del Napoli, ma le avversarie non sono da sottovalutare. Questo campionato sarà diverso da quello dell'anno scorso, il Napoli deve dimostrare una forza mentale. Ci deve essere un tutt’uno con la gente ancora maggiore rispetto all’anno scorso.

Obiettivo Champions per il Napoli? Ci sono squadre più forti per mentalità ed esperienza. Il Napoli l’anno scorso è uscito perché è stato poco determinante, senza parlare degli arbitraggi con il Milan. Penso che il Napoli possa confermare tutto quello di buono fatto l’anno scorso in termini di gioco, forse l’arrivo dell’esperto della competizione Garcia aumenterà ancora di più la paura che possono avere gli avversari”.