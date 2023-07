Pavarese: “Onestamente non vedo un'avversaria degna del Napoli”

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a “Marte Sport Live - tiro al bersaglio", su Radio Marte

© foto di Dario Fico/Tuttonocerina.com

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a “Marte Sport Live - tiro al bersaglio", su Radio Marte: “Le priorità del mercato del Napoli? Non sono nella testa di Mauro Meluso ma credo sia orientato a sostituire numericamente Kim, per dare a Garcia la possibilità di scegliere, anche se ci sono comunque Ostigard e Juan Jesus che non sono da sottovalutare. Ndombele sulla carta era l'alternativa di Anguissa, ma il centrocampista eclettico che può fare più ruoli l'abbiamo ed è Gaetano, senza dimenticare Demme che sicuramente avrà determinazione e voglia di mettersi in mostra e rendere a Lobotka pan per focaccia.

Meluso? Siamo coetanei, abbiamo una certa età e sono felice che abbia raggiunto una grande società, la signorilità e la competenza si sposeranno bene con le idee del Napoli. Napoli favorito per il titolo? Onestamente non vedo un'avversaria degna del Napoli, credo però che per mentalità e voglia di tornare a certi livelli la Juventus possa essere un'ottima avversaria, come mi incuriosisce la Roma di Mourinho. Il Milan ha preso giocatori di sicuro avvenire, due stagioni fa furono bravi a sbagliare meno di Napoli ed Inter, quest'anno dovrà ripartire”.